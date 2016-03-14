В зоне АТО неспокойно, за сутки зафиксировано 44 обстрела - штаб

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Зафиксировано 44 обстрела позиций ВСУ, из них на Донецком направлении 38, 5 на Мариупольском и 1 на Луганском.

Читайте такжеБоевики продолжают обстреливать силы АТО, наиболее напряженная ситуация вблизи Авдеевки

"Позиции наших войск по всей линии разграничения 20 раз обстреливались из минометов разных калибров, 9 из них вблизи Авдеевки, где еще 4 раза российские наемники использовали мощную артиллерию калибром 122 мм, выпустив при этом 18 снарядов. Неспокойно было и на Светлодарськой дуге, где по нашим бойцам, которые держат позиции неподалеку Зайцево боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а в районе Троицкого и Майорска – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов", - говорится в сообщении.

"По опорным пунктам АТО сил вблизи Новгородского, Песков, Опытного и Невельского российские террористы вели огонь используя гранатометы разных систем, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. По опорным пунктам наших войск на Мариупольском направлении в районе Старогнатовки и Новотроицкого боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а близ Марьинки еще и с ЗУ-23", - отметили в штабе.

Также в пресс-центре сообщили, что укрепления сил АТО под Новотошковским на Луганщине российские наемники обстреляли из міномета 82 калибра.

"С полуночи активность противника значительно снизилась и зафиксировано 2 обстрела позиций ВСУ из гранатометов различных систем близ Марьинки и Новотроицкого", - говорится в сводке.