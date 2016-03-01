Боевики запустили пассажирский поезд между "ЛНР" и "ДНР"

Об этом заявил "министр инфраструктуры и транспорта "ЛНР" Александр Чумаченко, передает РИА Новости.

"Это первый поезд в "ЛНР", который отправляется как пассажирский, не как электричка… У нас сохранено пассажирское депо. Кроме этого состава, мы готовы еще парочку составов, если будет необходимость, запустить", - сказал Чумаченко.

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"Министр" сообщил, что поезд будет отправляться по нечетным числам из Луганска ("ЛНР" - Ред.), по четным - из Ясиноватой ("ДНР" - Ред.). Согласно расписанию, время в пути составит около пяти часов.

При этом Чумаченко заявил, что в настоящий момент в "ЛНР" готовы запустить пассажирские поезда и на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Стоит отметить, что боевики не один раз подрывали железнодорожные пути на Донбассе. Ранее железнодорожники восстановили 253 объекта путевого хозяйства из 369, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.