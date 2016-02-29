Российские военные вывезли оборудование цементного завода из оккупированного Донбасса - разведка
14:12, 29 февраля 2016Война
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Зафиксированы новые факты хищения и вывоза с территории временно оккупированных районов Украины в Россию оборудования и материально-технических средств промышленных объектов.
REUTERS
Российские военнослужащие вывезли в РФ оборудование цементного завода из города Ясиноватая Донецкой области.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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«Зафиксированы новые факты хищения и вывоза с территории временно оккупированных районов Украины в Россию оборудования и материально-технических средств промышленных объектов. 27 февраля группа российских военнослужащих демонтировала и вывезла в Российскую Федерацию оборудование цементного завода, расположенного в населенном пункте Ясиноватая», - говорится в сообщении.
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