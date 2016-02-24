В Минобороны ответили на обвинения о поставках некачественных бронежилетов бойцам АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак на заседании правительства.

По его словам, после заявления народного депутата от фракции "Батькивщина" Сергея Соболева о якобы ненадежности пластин бронежилетов украинских военных в зоне АТО была создана комиссия, которая и провела испытания этих бронежилетов.

"Все пули пластина выдержала, она соответствует 4-му классу защиты, и именно такие бронежилеты закупает Минобороны для Вооруженных сил", - сказал Руснак.

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В то же время он сообщил, что предприятие - монополист по поставке бронежилетов украинской армии "Темп 3000" уже технологически отработало пластины 5-го и 6-го класса защиты.

"Они тяжелее. Но они будут поставляться в спецподразделения, которые ведут контактный бой с противником. Для массовой поставки в войска они не рекомендованы, так как это нецелесообразно", - отметил заместитель министра.

Премьер-министр Арсений Яценюк обратился с просьбой направить акт проверки пластин бронежилетов фракции "Батькивщина" и непосредственно Соболеву.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Соболев во время выступления в парламенте обратился к военному прокурору с требованием расследовать поставки якобы некачественных бронежилетов в зону АТО.