Боевики с начала суток 20 раз обстреляли позиции сил АТО: применяли зенитки и гранатометы
Пророссийские боевики с начала суток 20 раз открывали огонь по позициям сил Антитеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.
«Опорные пункты украинских воинов в Опитном, Песках и на шахте Бутовка были обстреляны из стрелкового оружия и противотанковых гранатометов. Из аналогичного оружия боевики трижды открывали огонь по Марьинке», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по нашим укреплениям в Луганском противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета.
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«В районе временно оккупированной Горловки оккупанты применяли по позициям сил АТО в Новгородскому и Верхнеторецкому гранатометы. Кроме этого, по нашим опорным пунктам в Майорске враг вел огонь из зенитной установки, а в Зайцевом – из миномета». – подчеркивает пресс-центр и добавляет: «На Мариупольском направлении украинские укрепления близ населенного пункта Павлополь террористы обстреляли из гранатометов, а в Широкино работал вражеский снайпер».