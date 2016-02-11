За минувшие сутки в зоне АТО один военный погиб, трое ранены – Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мотузяник сообщил на брифинге.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб. И еще трое наших бойцов были ранены", - сказал Мотузяник.

Он отметил, что вблизи поселка Кодыма один военнослужащий получил ранение в результате обстрела боевиков незаконных вооруженных формирований.

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Кроме того, накануне в районе Авдеевки трое украинских военнослужащих подорвались на растяжке, в результате чего один боец погиб и еще двое были ранены.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по позициям сил АТО.