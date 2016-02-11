Пограничники приостанавливали пропуск на КПВВ "Марьинка" из-за выявления вооруженных диверсантов

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, вчера пограничники и военнослужащие ВСУ, несущие службу на блокпосту «Марьинка», предотвратили продвижение ДРГ российско-террористических войск.

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Так, согласно сообщению, около 15 часов в 200 метрах от блокпоста был замечен неизвестный человек в камуфляжной одежде, который двигался с неподконтрольной территории, а в руках держал предмет, похожий на РПГ. Пограничники и украинские военные открыли предупредительный огонь, после чего неизвестный скрылся в лесополосе, где находились еще 4 человека в камуфляже.

«Чтобы не допустить провокаций и обезопасить жизнь граждан, с 14:50 до 15:10 временно прекращался пропуск лиц на КПВВ «Марьинка», расположенном на этом направлении», - отмечается в сообщении.

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