В Генштабе заявили, что усиление обстрелов боевиков на Донбассе связано с заседанием Минской группы

Об этом сказал в эфире Радио Свобода представитель Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

"Понятно, что таким образом боевики пытаются выявить линию нашей обороны, выяснить огневые точки и местоположение наших подразделений. Кроме того, это способ оказать давление на украинскую делегацию - завтра должен состояться очередной этап переговоров в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины", - отметил представитель Генштаба.

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"Относительно мощных боевых действий и развития конфликта в полномасштабную агрессию со стороны России - конечно, мы рассматриваем различные варианты, - добавил он, - но однозначно говорить, что это предпосылка масштабного вооруженного конфликта, об этом я официально заявлять не могу. Но мы готовимся к разным вариантам действий на востоке".

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Российской Федерации вместе с террористами проводят активную подготовку к агрессивным боевым действиям против Украины.