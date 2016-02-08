Боевики обстреляли позиции сил АТО более 60 раз - штаб
Украинские опорные пункты в районе Зайцевого, Новгородского, Мироновского и Старогнатовки были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Пророссийские боевики не прекращают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО. За минувшие сутки они 61 раз открывали огонь по украинским опорным пунктам.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Отмечается, что основные горячие точки – это пригород Донецка и район временно оккупированной Горловки.
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"Так из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны наши укрепления в Песках и Опытном. 16 раз террористы открывали огонь по украинским опорных пунктам близ Марьинки. Здесь враг, кроме стрелкового оружия, применял минометы калибра 82 и 120 мм", - говорится в сообщении.
Также минометному обстрелу подверглись позиции военных в Троицком, Майорском и Красногоровке.
"Украинские опорные пункты в районе Зайцевого, Новгородского, Мироновского и Старогнатовки были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - заявили в штабе.
В отдельных случаях украинские военные были вынуждены открыть огонь в ответ.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 час 08 февраля 2016 года:Пророссийские боевики не прекращают обстрелы...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО7 февраля 2016 г.