В АП назвали самые "горячие" точки на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"Самой горячей точкой стал населенный пункт Пески. Там зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций. Возле Мариуполя снова эпицентром стал населенный пункт Широкино. Там зафиксировано 17 инцидентов нарушения режима тишины со стороны боевиков", - сообщил Мотузяник.

Читайте такжеВоенных под Широкино обстреливают с двух направлений одновременно

В тоже время, по его словам, уменьшилась активность боевиков в районе Горловки.

Также Мотузяник сообщил, что в Луганской области боевики нарушили перемирие возле населенных пунктов Счастье, Станица Луганская, Крымское и Золотое.

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины среди погибших украинских военнослужащих нет, пять человек получили ранения.