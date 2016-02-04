Боевики совершили обстрелы из "Градов" с территории Коминтерново - штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В Мариупольском направлении из поселка Коминтерново, которое находится в так называемой "серой зоне", и в конце прошлого года было захвачено российскими наемниками, сегодня с 16 до 17 часов были совершены обстрелы из 122-мм РСЗО "Град" в сторону населенного пункта Саханка", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с Коминтерново в то же время оккупанты стреляли в сторону поселка Октябр из минометов калибра 120-мм, зенитной установки и противотанкового ракетного комплекса.

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"В обоих случаях эти провокационные обстрелы проводились с целью обвинения сил АТО в нарушении Минских договоренностей", - подчеркнули в штабе АТО.

ЧЕРГОВА ПРОВОКАЦІЯ БОЙОВИКІВНа Маріупольському напрямку з селища Комінтернового, яке перебуває в так званій «сірій зон... Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, February 3, 2016

Как сообщал УНИАН ранее, боевики сегодня обстреливали позиции сил антитеррористической операции в Марьинке и Авдеевке из гранатометов различных систем. С начала суток боевики 15 раз открывали огонь по позициям сил АТО.