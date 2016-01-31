С начала суток на Донбассе террористы 27 раз нарушали режим тишины – штаб АТО

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции в Facebook по состоянию на 18.00, в течение дня боевики прокремлевских бандформирований продолжали обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.

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В районе Донецкого аэропорта враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов украинские опорные пункты в Опытному и Песках. По позициям сил АТО неподалеку Новгородского враг вел огонь из гранатометов различных систем и БМП.

В штабе отметили, что интенсивный огонь противник вел по укреплениям ВСУ в районе Красногоровки, где боевики применили минометы калибра 82 и 120-мм и крупнокалиберные пулеметы.

Обстрелам также подверглись опорные пункты Вооруженных сил Украины в Авдеевке, Марьинке, Троицком и Верхнеторецком.