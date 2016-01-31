Разведка: Боевики на Донбассе застрелили двух мирных жителей
16:01, 31 января 2016Война
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На территориях Донбасса, временно оккупированных пророссийскими боевиками, двое местных жителей погибли в результате обстрелов со стороны террористов.
REUTERS
Об этом 31 января сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает Украинская правда.
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"В результате применения так называемыми правоохранителями стрелкового оружия в общественных местах погибло двое местных жителей", - отметили в ГУР МОУ.
Указано, что командование 1 АК "предпринимает меры для сокрытия преступления".
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