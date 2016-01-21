Полторак: Украина готова дать отпор группировкам на Донбассе

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак сегодня журналистам в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

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«То, что касается действий террористических группировок, то вы знаете, очень трудно предсказать, как они будут действовать, но мы готовы к изменению их тактики. И мы не будем ждать, когда они пойдут в наступление и будут перед нами», - отметил он.

«Если они будут нарушать Минские соглашения, и будут вести себя агрессивно, перейдут в наступление, то нам есть чем им отвечать», - добавил министр.

«Мы понимаем, что они целью ставят захватить нашу территорию и продвинуться вперед», - отметил глава оборонного ведомства.

Кроме этого, Степан Полторак отметил, что боевики часто в радиоэфире имитируют наступление сил АТО на их позиции, чтобы обвинить Украину в невыполнении Минских соглашений.

«Часто они (боевики - УНИАН), для того, чтобы показать, что мы не выполняем Минские соглашения, в радиоэфире, играют между собой и докладывают, записывая при этом, что украинцы наступают и надо открывать огонь. А потом они показывают это ОБСЕ, что они таким образом защищаются», - заявил глава оборонного ведомства.