СБУ предотвратила теракт, который должен был оставить без газа часть Северодонецка

Об этом сообщает пресс-служа СБУ.

"Сотрудники военной контрразведки СБ Украины обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное возле газораспределителя, расположенного в 40 метрах от автодороги в направлении пгт. Боровское. От бомбы, которая состояла из двух гранат Ф-1 с запалами, в направлении домов поселка была отведена капроновая нить, присыпанная снегом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, с начала проведения антитеррористической операции в Донецкой области задокументировано 399 терактов против мирного населения. В терактах пострадали 916 жителей области, из них 140 погибли.