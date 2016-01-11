В "ЛНР" заявили, что вывозят уголь в РФ по железной дороге через Свердловск - ОБСЕ

Как говорится в отчете миссии за выходные, наблюдатели ОБСЕ впервые на протяжении последнего месяца достигли участка украинско-российской границы со стороны контролируемого боевиками "ЛНР" Свердловска (61 км на юго-восток от Луганска).

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Представители ОБСЕ сумели туда попасть, несмотря на ограничения свободы их движения. Миссия напоминает, что боевики "ЛНР" неоднократно исключали возможность наблюдателям двигаться в направлении города, в большинстве случаев ссылаясь на якобы продолжающуюся операцию по разминированию, "антитеррористическую операцию" и операцию по борьбе с контрабандой, или на деятельность диверсионных групп в районе Свердловска. Это было причиной отказа предоставить возможность миссии посетить город.

"В Свердловске несколько собеседников сказали СММ, что ситуация была спокойной, и что они не видели или слышали о продолжающихся работах по разминированию или об операции по борьбе с диверсионными группами в районе", - утверждается в сообщении.

Миссия также посетила железнодорожный вокзал Должанск в Свердловске и общалась с двумя представителями так называемой "транспортной полиции" "ЛНР". Они сообщили, что пассажирские поезда курсируют дважды в день утром и вечером между контролируемыми боевиками "ЛНР" Фащевкой (69 км на юг от Луганска) и Свердловском.

"Они добавили, что дорога в основном используется для перевозки угля, который экспортируется в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 января миссия ОБСЕ заявляла, что боевик "ЛНР" помешал миссии ОБСЕ посетить поселок Комсомольский через продолжающуюся "антитеррористическую" операцию в Свердловске.