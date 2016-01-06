В Станице Луганской боевики открыли "дружественный огонь" друг в друга из гранатометов и стрелкового оружия

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской ОВГА на странице в Facebook.

Отмечается, что стрельбу было хорошо слышно в центре Станицы и на окраинах. Также было зафиксировано попадание из стрелкового оружия в отделения Пенсионного фонда на территории населенного пункта.

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"Скорее всего, боевики не смогли поделить то, что "наколядовали" на пешеходном переходе, напившись и начав стрелять друг в друга", – заявил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.