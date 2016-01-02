Под Горловкой погиб боец "Айдара" (фото)
10:26, 02 января 2016Война
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В зоне АТО под Горловкой, что оккупирована боевиками, погиб боец батальона "Айдар".
Фотоиллюстрация / УНИАН
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице батальона в Facebook.
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01.01.2016 під Горлівкою загинув боєць батальйону "АЙДАР" Назар Голюк (з Нетішина Хмельницької області).Вічна пам"ять!Опубліковано Батальон "АЙДАР" 1 січня 2016 р.
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