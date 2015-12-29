Разведка предупредила о провокациях со стороны оккупационных войск на новогодние праздники
13:45, 29 декабря 2015Война
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На новогодние праздники следует ожидать новых провокаций со стороны российских оккупационных войск по всей линии разграничения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
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«Учитывая текущее развитие ситуации в зоне АТО, по анализу Главного управления разведки Минобороны, в краткосрочной перспективе, а это имеются в виду новогодние праздники, следует ожидать новых провокаций со стороны российских оккупационных войск по всей линии разграничения», - отметил он.
Ранее сегодня штаб АТО сообщал, что возле Зайцево произошло боестолкновение украинских военных с ДРГ из 15 боевиков.
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