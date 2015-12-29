Разведка предупредила о провокациях со стороны оккупационных войск на новогодние праздники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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«Учитывая текущее развитие ситуации в зоне АТО, по анализу Главного управления разведки Минобороны, в краткосрочной перспективе, а это имеются в виду новогодние праздники, следует ожидать новых провокаций со стороны российских оккупационных войск по всей линии разграничения», - отметил он.

Ранее сегодня штаб АТО сообщал, что возле Зайцево произошло боестолкновение украинских военных с ДРГ из 15 боевиков.