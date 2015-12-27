В АП рассказали о визите ОБСЕ в Коминтерново и о провокациях, которые боевики готовили для наблюдателей

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Сейчас этой угрозы не наблюдается – они работают в плановом режиме, но, опять же, мы внимательно следим за ситуацией и готовы в случае поступления к нам информации о том, что боевики снова готовят какую-то провокацию, сразу сообщить об этом представителям СММ ОБСЕ, а также мы будем принимать все меры, чтобы не допустить провокацию», - подчеркнул Мотузяник.

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По его словам, миссия ОБСЕ обследовала село Коминтерново в Донецкой области на наличие на его территории тяжелого вооружения, принадлежащего террористам.

После того как международные наблюдатели покинули этот район, боевики открыли огонь по позициям сил АТО.

Он отметил, что работа ОБСЕ в районе Коминтерново была осложнена действиями боевиков. Так, по договоренности, украинские военные пропустили группу наблюдателей через все наши блокпосты на территории Коминтерново, однако боевики допустили наблюдателей только в ту часть села, «где им это было выгодно». "Таким образом, контролируя каждое движение сотрудников ОБСЕ, боевики в очередной раз смогли скрыть следы военной техники, которая расположена на задних подворьях Коминтерново",- подчеркнул пресс-секретарь.

Кроме того, пророссийские террористы пытались направить один из автомобилей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по маршруту, по которому собирались осуществить обстрелы.

"Следствием этой дерзкой провокации могла быть гибель наблюдателей, а также последующие обвинения в этом инциденте украинской стороны. Однако наши бойцы вовремя смогли предупредить об этом сотрудников ОБСЕ и, таким образом, провокация была сорвана", - отметил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны и пресс-центра АТО, пророссийские боевики планировали обстрелять и уничтожить наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе, направив патруль в засаду, где, переодетые в форму военнослужащих Украины, бандиты их бы обстреляли, чтобы обвинить Вооруженные Силы Украины в срыве Минских соглашений и неспособности обеспечить безопасность представителей ОБСЕ.

Несмотря на это, украинской стороной во взаимодействии со штабом АТО была сорвана очередная попытка наемников дискредитировать украинских военнослужащих и Украину в целом.

Еще раньше боевики начали выводить технику из Коминтерново и готовить дискредитацию ВСУ.