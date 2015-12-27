На Донбассе боевики хотели отправить ОБСЕ по маршруту, который собирались обстрелять – штаб АТО

Пророссийские боевики на Донбассе готовили провокацию против Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, следствием которой могла стать гибель наблюдателей. Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

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"Контролируемые российскими властями наемники попытались направить один из автомобилей ОБСЕ по маршруту, где боевики собирались его обстрелять. Последствиями этой коварной провокации могла стать гибель международных наблюдателей и последующие обвинения в адрес сил АТО. Однако наши бойцы вовремя предупредили об этом членов СММ и провокация сорвалась", - рассказали в штабе.

Напомним, по состоянию на 18.00 26 декабря боевики 21 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции. Также стало известно, что они пытались отправить мирного жителя по минному полю.

Как сообщал УНИАН, вечером 22 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии соприкосновения с 00.00 в ночь на 23 декабря на период новогодних праздников, однако террористы нарушают режим тишины.