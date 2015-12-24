Оттенки "серого"

Ситуация в зоне боевых действий на Донбассе продолжает обостряться. Только за прошедшие сутки, по официальным данным, зафиксировано более полусотни обстрелов российско-террористическими войсками украинских позиций. Но главным и грубейшим нарушением «перемирия» стал захват боевиками поселка Коминтерново (15 км от Мариуполя), который находился в так называемой «серой зоне» на линии разграничения.

По оперативной информации украинских военных, 22 декабря в Коминтерново зашла усиленная ротная тактическая группа противника под прикрытием бронетехники. Боевики оборудовали огневые точки и провели минирование. Кроме того, по информации группы «Информационное Сопротивление», в Коминтерново, вместе с усиленной «мотострелковой ротой» боевиков, вошло и подразделение вооруженных сил Российской Федерации.

По данным экспертов, продолжается захват новых территорий в так называемой «серой зоне» на приморском направлении. В частности, в «зоне Коминтерново» (Водяное-Коминтерново-Заиченко) боевики расширяют свое присутствие, перебрасывая дополнительные силы и осуществляя инженерное оборудование местности.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что российско-террористические войска сосредоточили свои усилия на расширении оккупированных территорий за счет населенных пунктов в «серой зоне». «В течение суток усилия противника были сосредоточены на расширении оккупированных территорий за счет захвата населенных пунктов в так называемой «серой зоне»; перегруппировке/ротации передовых подразделений 1 и 2 армейских корпусов на новоайдарском, северодонецком, славянском, донецком и мариупольском направлении», - говорится в сообщении ГУР Минобороны, размещенном на его сайте в четверг, 24 декабря.

Кроме того, по данным украинской разведки, противник занимался скрытым сосредоточением подразделений, вооружения и военной техники в запрещенной зоне на славянском, донецком и волновахском направлениях, а также вел активную разведку сил АТО на волновахском направлении, осуществлял повышение боеспособности соединений и частей. «Представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Первомайск, Горловка, Донецк, Комсомольское и Коминтерново запрещенного Минскими договоренностями вооружения - танков, САУ и минометов», - подчеркивают украинские разведчики.

Обострение ситуации прокомментировал второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, который высказал мнение о том, что украинская сторона должна отреагировать на активизацию обстрелов со стороны боевиков на востоке страны. «Та сторона нарушила. Где реакция украинской стороны? У нас ее нет, мы же молчим. Почему? Я не понимаю», - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

Кучма напомнил, что 22 декабря в Минске была достигнута договоренность по поводу полного режима тишины в ночь на 23 декабря, но боевики эту договоренность нарушили. «Мы должны на весь мир кричать, что та сторона нарушила эти договоренности. При том, что эта договоренность была достигнута в присутствии представителей РФ. А, значит, и Россия выступала в этом плане гарантом», - отметил он.

Обмен «любезностями»

Вместе с тем, эскалация боевых действий на тактическом уровне и проведение разведки в «серой зоне» с обеих сторон, были прогнозируемыми. Дело в том, что, по словам представителя Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгения Марчука, эти малозаселенные территории, которые расположены вдоль линии разграничения вне зоны крупных стратегических городов или таких «горячих точек» как Донецкий аэропорт, согласно договоренностей, должны были бы остаться под контролем Украины. Но из-за того, что боевики воспользовались моментом отвода Украиной тяжелого вооружения, туда стали попадать и продолжают это делать диверсионные группы боевиков. «Они, путем такой ползучей инфильтрации, практически стали или серыми, то есть, ничьими, или контролируемыми боевиками, или частично и ими, и нами», - отметил Марчук.

И, по его словам, такой сценарий является наихудшим для местного населения, потому что в таких зонах нет власти и порядка.

Чтобы изменить такое положение вещей, Украина, к примеру, совсем недавно вернула себе контроль над Павлополем и Пищевиком в Донецкой области, которые также находились в так называемой «серой зоне». Эту информацию, в частности, подтвердил спикер Генштаба Владислав Волошин. «Эти 2 населенных пункта, и Павлополь, и Пищевик, находились в так называемой «серой зоне». То есть, это полоса, которая идет вдоль линии разграничения сторон. И около населенного пункта Гнутово, по дороге от Павлополя до Мариуполя, находился контрольный пункт въезда-выезда Гнутово. Теперь этот контрольный пункт будет перенесен в район Пищевика, немного ближе в «серую зону», - рассказал Волошин.

По его словам, населенные пункты, занятые украинскими военными, не находились под контролем банд незаконных формирований, там просто не было ни администрации, ни законной украинской власти. «Теперь там будет стоять военная комендатура, представители Министерства внутренних дел, служба чрезвычайных ситуаций и военно-гражданская администрация. В Павлополе также возобновят автобусные маршруты до Мариуполя», - добавил он.

В этой связи, по мнению экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, боевики также могут продолжить тактические наступления. Несмотря на то, что «на последней трехсторонней встрече договорились о том, что будет перемирие, которое пока не поддерживается в полном объеме и обе стороны стремятся все-таки сравнительно спокойно провести праздники», исключать наступления не стоит, поскольку это известный прием - использовать расслабленное состояние противника, как прикрытие для наступления. «Надо быть готовым, в том числе, и к такому варианту», - говорит он.

Впрочем, по словам Романенко, нынешнее положение боевиков на Востоке Украины свидетельствует, что для стратегических действий у них не хватает сил. «У них есть три группировки наступательного, ударного характера, но поставить перед собой задачи более, чем тактические, они не могут», - утверждает эксперт.

Ползучее наступление

В свою очередь, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник считает захват Коминтерново явным нарушением Минских договоренностей и, акцентирует, что это происходит как раз за неделю до окончания их официального срока. По мнению военного эксперта, есть как минимум две цели, которые преследуются подобными действиями.

Во-первых, это попытка спровоцировать украинскую сторону на ответную реакцию и затем обвинить Украину в нарушении режима перемирия, которого фактически нет.

Во-вторых, это попытка использовать момент, когда Украина всячески пытается соблюдать перемирие для того, чтобы расширить оккупированную территорию за счет «серых зон». А затем, в случае каких-то новых договоренностей «Минск-3» или «Минск-5», отодвинуть линию разграничения на очередные 15 или 30 км.

В этой связи, Мельник считает, что дальнейшее развитие ситуации на Донбассе будет зависеть от реакции украинской стороны. «Дальнейшие развитие событий очень сильно зависит от позиции украинского правительства и президента, в первую очередь. Позиции и стратегии не было изначально, как и демонстрации политической воли, что власть делает все возможное, чтобы локализировать этот конфликт и делать реальные шаги для его разрешения», - сетует он.

Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев также отмечает, что в Кремле, очевидно, надеются, что внутренняя политическая дестабилизация Украины, экономические сложности и ухудшение экономической и социальной ситуации, в целом, будут способствовать внешнему просачиванию и ползучему расширению таких зон «русского мира» на территорию Украины. «Кремлем и самопровозглашенными республиками взят курс на формирование непризнанной квазигосударственности. Поэтому быстрыми темпами осуществляется создание республиканских армий, их уже не называют «ополченцами», а «военнослужащими». И, стало быть, в ответ на нежелание украинской власти реинтегрировать «ДНР» и «ЛНР» на российских условиях в Украину, они будут заниматься ползучим просачиванием «ДНР» и «ЛНР» на всю Донецкую и Луганскую область», - допускает эксперт.

По его словам, пока это сценарий «тестируется на нейтральных территориях, которые находятся в зоне ничейной полосы». Но также тестируются и оборонные возможности Вооруженных сил Украины. Минские же соглашения никто и не думает выполнять.

Карасев считает, что Кремль сделал ставку на такой сценарий: «по форме - перемирие, а по содержанию - ползучее распространение». «И это решение принято с расчетом на то, что вряд ли Украина согласится на реинтеграцию этих «республик» на условиях «впихивания» их в Украину, как это рассматривало и рассматривает руководство РФ», - говорит он.

«Если у нас будут и дальше углубляться процессы политической и социальной деструкции, ослабление институтов и снижение качества национального лидерства, то и внешняя конъюнктура тоже будет изменятся в худшую сторону для нас. У наших западных партнеров будет все больше и больше разочарования, и они потеряют мотивацию и оправдание санкционного давления на Россию», - допускает Карасев.

Таким образом, учитывая продление антироссийских санкций, расчет Кремля сделан на внутреннюю неблагоприятную конъюнктуру в Украине, а не на ведение полноценных боевых действий.

Константин Гончаров