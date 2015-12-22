Разведка обнаружила запрещенное оружие боевиков неподалеку от линии соприкосновения на Донбассе
13:33, 22 декабря 2015Война
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Разведка обнаружила и проинформировала ОБСЕ о запрещенном Минскими договоренностями вооружении боевиков недалеко от линии соприкосновения на Донбассе в районах Стаханова и Донецка.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. Противник продолжает интенсивное огневое воздействие на силы АТО с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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«Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Стаханова и Донецка запрещенного Минскими договоренностями вооружения – минометов, танков и САУ», - говорится в сообщении.
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