Разведка обнаружила запрещенное оружие боевиков неподалеку от линии соприкосновения на Донбассе

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. Противник продолжает интенсивное огневое воздействие на силы АТО с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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«Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Стаханова и Донецка запрещенного Минскими договоренностями вооружения – минометов, танков и САУ», - говорится в сообщении.