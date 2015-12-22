У Счастья и Марьинки произошли боевое столкновения сил АТО с боевиками

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "На этом же участке произошло боевое столкновение с вражеским подразделением количеством по меньшей мере 30 боевиков. Подразделения сил АТО приняли бой и оттеснили врага. Понеся потери, боевики отступили", - отмечается в сообщении.

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Еще одно боевое столкновение произошло возле Счастья Луганской области. "Там группа боевиков насчитывала по меньшей мере 10 человек, но исход боя для них не стал иным. Забрав раненых и убитых, нападавшие отошли на свой исходный рубеж", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, в пресс-центре подчеркнули, что стали длиннее вооруженные провокации против украинских военных и на других участках линии разграничения. "В частности, противник продолжает обстрелы в районе Песков, Опытного, южнее Авдеевки. По Красногоровке оккупанты вчера били из зенитных установок и 82-мм минометов", - говорится в сообщении.

Также из минометов калибра 82 мм боевики обстреливали опорные пункты сил АТО у Зайцево, неподалеку от оккупированной Горловки. Кроме того, они применили гранатометы, стрелковое оружие, а также запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы и вооружения танков.

На Мариупольском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов в сторону наших позиций возле Страрогнатовки.

"В целом, на протяжении минувших суток зафиксировано 39 случаев нарушения пророссийскими гибридными бандформированиями условий прекращения огня, а также два боевых столкновения. С полуночи боевики уже 6 раз нарушили режим тишины. Все они зафиксированы в районе Песков, Опытного и Авдеевки, где враг применил стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем", - подытожили в пресс-центре.