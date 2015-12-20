Появилось видео 4-часового обстрела окрестностей Марьинки боевиками

Отмечается, что обстрел произошел 18 декабря в 19.20.

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"Боестолкновение продолжалось до 23.30. Преступники четыре раза запрашивали перемирие, однако каждый раз его грубо нарушали. В результате обстрелов преступники уничтожили дом мирных жителей населенного пункта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня в штабе АТО сообщили, что ситуация в зоне АТО обострилась: боевики 63 раза накрывали огнем позиции украинских военных.