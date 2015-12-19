За сутки в зоне АТО пятеро украинских военных получили ранения, погибших нет – Лысенко
13:30, 19 декабря 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции пятеро украинских военных получили ранения, погибших нет.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий погибших, к счастью, нет, но ранения получили пятеро украинских военных", - сказал он.
Напомним, утром в пресс-центре сообщили, что ситуация в зоне АТО усложняется: в минувшие сутки боевики 59 раз обстреляли украинские позиции.
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