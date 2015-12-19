За сутки в зоне АТО пятеро украинских военных получили ранения, погибших нет – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий погибших, к счастью, нет, но ранения получили пятеро украинских военных", - сказал он.

Напомним, утром в пресс-центре сообщили, что ситуация в зоне АТО усложняется: в минувшие сутки боевики 59 раз обстреляли украинские позиции.