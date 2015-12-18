Боевики почти 20 раз открывали огонь по позициям сил АТО, применяя 82-мм минометы - штаб
С 18 часов вчерашнего дня боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований совершили почти 20 попыток спровоцировать украинском защитников на открытие огня.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.
Бандиты обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов в районе Песков, Марьинки Зайцевого, Новгородского, Луганского и Кодемы.
До полуночи, используя 82-мм минометы, боевики прибегали к вооруженным провокациям против сил АТО в Красногоровке и дважды в Новгородском.
Вечером по Новгородскому, Луганскому и Пескам работали вражеские снайперы.
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Также 17 декабря около 22 часов в воздушном пространстве временно оккупированного Донецка был зафиксирован пролет БПЛА противника.
По уточненным данным, днем состоялось незначительное огневое столкновение с малочисленной группой захватчиков в районе Луганского. Бойцы сил АТО были вынуждены открыть огонь из стрелкового оружия и враг отступил.
Как сообщал УНИАН, ранее Госпогранслужба сообщила, что РФ активизировала воздушную разведку.