В "ДНР" заявляют, что будут ограничивать передвижение миссии ОБСЕ в направлении Новоазовска

Об этом говорится в отчете миссии за 15 декабря, опубликованном сегодня.

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"Несмотря на то, что члены "ДНР" согласились убрать стальную проволочную ограду на северном въезде в Широкино (20 км на восток от Мариуполя) на главной дороге в Новоазовск (40 км на восток от Мариуполя), "командир" из "ДНР" отменил это действие после того, как получил звонок от своего руководителя. Он сказал, что "ДНР" продолжит ограничивать передвижение Специальной мониторинговой миссии в этом направлении", - говорится в сообщении.

Также сказано, что на блокпосту в Оленевке (23 км на юго-запад от Донецка), боевики "ДНР" задержали представителей миссии на полтора часа и в конце концов отказали в возможности двигаться дальше.

"Они сказали, что "регистрация" от "ДНР" будет необходимой для того, чтобы пересечь блокпост", - утверждается в отчете.