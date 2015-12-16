За минувшие сутки в зоне АТО один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен - Мотузяник
13:16, 16 декабря 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военнослужащий, еще один был ранен.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен", - сказал Мотузяник.
Он также уточнил, что погибший был разведчиком, а раненый боец подорвался на растяжке.
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