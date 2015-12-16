Тенденция к обстрелам в зоне АТО говорит об окончании срока Минских соглашений - штаб

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер пресс-центра штаба антитеррористической операции Антон Миронович.

"Ситуация и тенденция достаточно гибкая относительно обстрелов. Если за позапрошлые сутки мы зафиксировали лишь 18 обстрелов, то уже прошлые сутки завершились с результатом 36 обстрелов. В основном обстрелы, если днем их почти нет, то после 18:00 и до полуночи может быть около 20 обстрелов. Тенденция к обстрелам сохраняется. Свидетельствует она о том, что срок Минских договоренностей заканчивается. Они любым образом пытаются спровоцировать нас на открытие ответного огня, и чтобы это фиксировали соответствующие органы, обвинили ВСУ и другие формирования, которые выполняют задачи в зоне АТО. Такой возможности мы им не даем", - сказал он.

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Вчера, по его словам, группы гражданского сотрудничества поставили уголь для жителей Марьинки, там нет газоснабжения, поэтому люди вынуждены отапливать свои дома с помощью угля и дров. Также, добавил Миронович, в город Бердянское были доставлены продукты, теплая одежда для военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, ночью боевики 20 раз провоцировали украинских военных на открытие огня.