Ночью боевики 20 раз провоцировали украинских военных на открытие огня - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

В целом в ночь на 16 декабря боевики пытались спровоцировать украинских военных на открытие огня 20 раз, говорится в сообщении.

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Террористы вели неприцельные обстрелы позиций сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в Песках, Опытном и Авдеевке, недалеко от временно оккупированного Донецка. На Луганском направлении обстреляли Новгородское.