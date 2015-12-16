Ночью боевики 20 раз провоцировали украинских военных на открытие огня - штаб
07:47, 16 декабря 2015Война
489 0
Около получночи боевики ударили в сторону позицій украинских военных из 82-мм минометов.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.
В целом в ночь на 16 декабря боевики пытались спровоцировать украинских военных на открытие огня 20 раз, говорится в сообщении.
Читайте такжеБоевики ночью запускали противотанковые управляемые ракеты в сторону позиций сил АТО - штаб
Террористы вели неприцельные обстрелы позиций сил АТО из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в Песках, Опытном и Авдеевке, недалеко от временно оккупированного Донецка. На Луганском направлении обстреляли Новгородское.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter