Боевики в районе Павлополя пытались атаковать опорный пункт ВСУ - пресс-центр АТО

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, по состоянию на 20.15 враг 35 раз нарушил режим тишины вдоль линии разграничения.

Боевики провели 6 прицельных обстрелов украинских позиций в Зайцево, Майорску, Новгородском, Опытном и Красногоровке с 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"В районе Павлополь около 20 пророссийских наемников попытались атаковать наш опорный пункт, однако за полчаса боя, получив достойный отпор, бесславно бежали. Потерь среди наших военнослужащих нет, потери противника уточняются", - утверждается в сообщении.

Кроме того, на сегодняшний день враг провел 21 неприцельный обстрел в сторону наших позиций вблизи Песков, Зайцевого, Новгородского, Красногоровки, Луганского, Авдеевки и Майорская. По Песках, кроме стрелкового оружия, террористы выпустили 7 мин с 82-миллиметрового миномета.

Сьогодні, 4 грудня, станом на 20.15 ворог 35 разів порушив режим тиші вздовж лінії розмежування. Зокрема, провів 6 приці... Posted by Прес-центр штабу АТО on Friday, December 4, 2015

Как сообщал УНИАН, сегодня боевики значительно активизировали обстрелы позиций воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины вдоль линии разграничения.