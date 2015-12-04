Боевики значительно активизировали обстрелы в зоне АТО - штаб
Сегодня боевики значительно активизировали обстрелы позиций воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины вдоль линии разграничения.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"С 9.00 враг четыре раза открывал прицельный огонь по нашим опорным пунктам в Зайцево, Майорском и Новгородском из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом обстрелы Зайцевого и Майорска продолжались около трех часов. Вооруженные Силы Украины дважды открывали огонь в ответ с не запрещенного Минскими договоренностями стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за сегодняшний день боевики провели еще 12 неприцельных обстрелов позиций ВСУ в районе Песков, Зайцевого, Новгородского и Красногоровки. Подавляющее большинство обстрелов – 7 раз – было сосредоточено на Новгородском.