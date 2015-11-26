Боевики продолжают применять артподразделения на запрещенных позициях - ИС

Об этом на сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, в районе Спартака (Донецк) зафиксированы 14 ед. буксируемой артиллерии и подразделение (6 ед.) РСЗО террористов. Последнее использовалось террористами вчера, для провокационного обстрела н.п.Горловка.

"Также боевики, несмотря на объявленный ГШ ВС Украины «режим тишины», продолжали активные обстрелы позиций сил АТО сразу на нескольких участках (в том числе из якобы отведённых 82-мм и 120-мм миномётов, а также зенитных установок ЗУ-23-2). Террористы на ряде участков продолжают оперировать на передней линии и на нейтральной полосе пехотными группами от 8-10 чел. до усиленного взвода (30 и более чел.) выполняя разнообразные задачи – от внезапных прицельных обстрелов передовых позиций сил АТО, до ведения разведки боевых порядков украинских войск путем скрытого наблюдения", - сообщил Тымчук.

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Также, по его словам, боевики активно осуществляют попытки скрытно минировать силами своих ДРГ ближайшие подступы к опорным пунктам и блокпостам сил АТО, коммуникаций в ближайшем тактическом тылу и т.д.

Кроме того, отметил Тымчук, в Донецке (район Спартака и ДАП) боевики осуществляют ротацию подразделений, которые ведут регулярные обстрелы и попытки атак позиций сил АТО в районе н.п.Опытное и Пески.

"По предварительным данным, подразделения различных бандформирований («отдельных батальонов специального назначения») заменят подразделения «мотострелковой бригады» «1-го армейского корпуса ДНР». Южнее улицы Стратонавтов (Донецк) фиксируется бронетехника боевиков при смене позиций. В течение 2-х суток отмечены 4 ед. БМП-2, 2 ед. БТР-80, а также 1 Урал с ЗУ-23-2. За Петровским мостом в сторону Жилплощадки и Трудовских боевики перебрасывают минометные подразделения - за сутки отмечена переброска 3-х минометных подразделений (каждое - 2-3 ед. 82-мм автоматических минометов 2Б9 «Василек» на прицепе). После переброски боевиками бронетехники в район н.п.Тельманово (см. предыдущие сводки группы ИС), в этот же район идет переброска партий топлива. В течение суток зафиксировано 5 бензовозов на марше. С ремонтной базы боевиков в Перевальске идет переброска отремонтированной бронетехники в подразделения боевиков. В район н.п.Желобок прибыла бронегруппа такой техники (несколько БТР-80 и 2 ед. МТ-ЛБ), в район н.п.Фрунзе – бронегруппа в составе 5 ед. БМП-1", - рассказал Тымчук.