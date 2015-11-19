Жебривский пригрозил закрыть "коридоры" для мирных жителей на Донетчине из-за обстрелов боевиков

Жертвами провокации боевиков могли стать сотни мирных людей, которые находились на КПП и вблизи него в очереди, передает ТСН.

Известно, что противник использовал запрещенные 82-миллиметровые минометы. Стреляли точно из оккупированной части Донетчины.

Пограничники отреагировали своевременно: работу прекратили, пункт был закрыт, была дана команда начинать эвакуацию к укрытиям. Люди преимущественно из Донецка ехали на контролируемую правительством территорию за продуктами.

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Председатель областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский пригрозил остановить работу "коридора", если враг еще раз откроет огонь по гражданским.

"Сегодня функционирует, осуществляется пропуск лиц и транспортных средств. В случае обострения будут приниматься меры в отношении, в первую очередь, безопасности граждан", - рассказала пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Светлана Савчук.