Боевики сегодня обстреляли КПВВ "Новотроицкое" - Жебривский

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Сегодня около 15.30 пограничники вынужденно на час приостановили работу КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине. Боевики открыли огонь по объекту, вблизи блокпоста приземлились 11 мин", - говорится в сообщении.

"Если обстрелы КППВ не прекратятся, Донецкая областная военно-гражданская администрация будет вынуждена прибегнуть к кардинальным мерам по организации пропускного режима на линии разграничения", - отметил Жебривский.

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Сьогодні близько 15.30 прикордонники вимушено на годину призупинили роботу КПВВ «Новотроїцьке» на Донеччині. Бойовики ві... Posted by Павло Жебрівський on Wednesday, November 18, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что из-за интенсификации обстрелов на линии разграничения вопрос открытия новых пунктов пропуска на Донетчине снимается с повестки дня.

На сегодня в Донецкой области действуют 4 контрольные пункты въезда-выезда. Как отмечается в сообщении, ежесуточно пограничники оформляют более 17 тысяч человек, которые пересекают линию разграничения в обоих направлениях.

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По словам Жебривского, пока КПВВ "Гнутово" и "Новотроицкое" работают в оперативном режиме. Больше нагрузки приходится на пункты "Зайцево" и "Георгиевка", где интенсивный пассажиропоток приводит к образованию очередей.