Штаб АТО: Военным хотят разрешить открывать ответный огонь

Об этом сообщили ТСН в штабе АТО.

Представитель Минобороны Владислав Селезнев говорит, что в связи с активизацией боевиков в последние дни, уже направлен соответствующий запрос в ОБСЕ, в котором есть предупреждение - украинские войска будут стрелять, но из оружия не запрещенного минскими договоренностями.

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В еще одном запросе Генштаб просит миссию ОБСЕ выяснить, все ли тяжелое оружие отвели от линии соприкосновения боевики.

Как сообщал УНИАН, обстрелы и провокации со стороны российско-террористических войск на Донбассе не прекращаются. Все масштабнее боевики применяют 82-мм минометы и бронетехнику (БМП и БТР). На нескольких участках террористы применили и 120-мм минометы.

Кроме того, боевики продолжают вести активную наземную и радиоэлектронную разведку боевых порядков украинских войск, проводить диверсии и обстрелы в тылу сил АТО силами диверсионных групп, а также попытки вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых ими позиций на некоторых участках.