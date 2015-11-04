За сутки в зоне АТО получили ранения 5 украинских военных
За минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины погибших среди украинских военных нет, однако пятеро воинов получили ранения.
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Кроме этого Андрей Лысенко сообщил, что боевики активизировали обстрелы на линии столкновения в зоне АТО.
"Вчерашние сутки отметились активизацией боевиков на линии столкновения и все эпизоды нарушения режима тишины происходили в светлое время суток", - сказал он. При этом он отметил, что активизация боевиков не означает их подготовки к наступательным действиям на Донбассе. "То, что боевики активизировались, это еще не значит, что это подготовка к активным наступательным действиям", - заявил он.
"Эти провокации, которые происходят – один из способов боевиков спровоцировать украинских военных на открытие мощного огня в ответ. Но эти провокации мы выдерживаем, к сожалению, ребята получают ранения, но мы не поддаемся на эти провокации и не даем возможности врагу обвинить украинскую сторону в нарушении Минских договоренностей", - добавил Андрей Лысенко.
Также, по словам Андрея Лысенко, вчера зафиксирован ряд фактов ведения провокационного огня в сторону украинских позиций на Луганском и Донецком направлениях.