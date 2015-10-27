За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный
13:06, 27 октября 2015Война
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За минувшие сутки в зоне АТО в результате обстрела боевиками украинских позиций погиб один военнослужащий.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«Вчера на линии соприкосновения произошел один вооруженный инцидент. Боевики, которые контролируют разрушенный Донецкий аэропорт, открывали огонь по нашим позициям в районе поселков Опытное и Пески. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб», - сообщил он.
На остальных участках линии обороны, по словам Мотузяника, было тихо.
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