За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«Вчера на линии соприкосновения произошел один вооруженный инцидент. Боевики, которые контролируют разрушенный Донецкий аэропорт, открывали огонь по нашим позициям в районе поселков Опытное и Пески. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб», - сообщил он.

На остальных участках линии обороны, по словам Мотузяника, было тихо.