Завтра начнется отвод артиллерии калибром до 100 миллиметров - штаб
07:18, 27 октября 2015Война
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Военные продолжают совершенствовать свои позиции, проводят обучение, завершают подготовку техники к переводу на зимний период эксплуатации.
REUTERS
Ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
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"Военные продолжают совершенствовать свои позиции, проводят обучение, завершают подготовку техники к переводу на зимний период эксплуатации", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что сегодня последний день верификации отведенных танков. Завтра начнется отвод артиллерии калибром до 100 мм.
Ночь в зоне проведения АТЕ прошла спокойно. Военные продолжают совершенствовать свои позиции, проводят обучение, завер...Posted by Пресс-центр АТО on 26 октября 2015 г.
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