Завтра начнется отвод артиллерии калибром до 100 миллиметров - штаб

Ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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"Военные продолжают совершенствовать свои позиции, проводят обучение, завершают подготовку техники к переводу на зимний период эксплуатации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня последний день верификации отведенных танков. Завтра начнется отвод артиллерии калибром до 100 мм.