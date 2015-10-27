Завтра начнется отвод артиллерии калибром до 100 миллиметров - штаб

07:18, 27 октября 2015
Война
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Военные продолжают совершенствовать свои позиции, проводят обучение, завершают подготовку техники к переводу на зимний период эксплуатации.

REUTERS

Ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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"Военные продолжают совершенствовать свои позиции, проводят обучение, завершают подготовку техники к переводу на зимний период эксплуатации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня последний день верификации отведенных танков. Завтра начнется отвод артиллерии калибром до 100 мм.

Ночь в зоне проведения АТЕ прошла спокойно. Военные продолжают совершенствовать свои позиции, проводят обучение, завер...

Posted by Пресс-центр АТО on 26 октября 2015 г.

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