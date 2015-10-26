Необходимо срочно подготовить школы в зоне АТО к отопительному сезону - детский омбудсмен

Об этом он сказал во время встречи с представителем делегации Международного комитета Красного Креста Аланом Эшлиман, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

По словам Кулебы, во время последней поездки в зону проведения АТО он лично увидел неготовность многих учебных заведений к обучению детей в холодное время года – не везде застеклены окна, отремонтирована крыша, местами системы отопления не прошли соответствующего тестирования.

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В свою очередь Эшлиман подчеркнул необходимость проведения для учителей и детей инструктажей и консультаций о правилах поведения во время обстрелов, а также - предоставление основных стандартных советов по эвакуации.

Кулеба подчеркнул, что несмотря на опасность и отсутствие комфортных условий проживания, многие люди не проявляют желания покидать свои дома в зоне АТО, среди них и родители с детьми, поэтому для таких детей необходимо создать все условия для реализации их права на образование.

Кроме того, Кулеба отметил, что ученики, которые проживают на временно оккупированных территориях, могут продолжить обучение на контролируемой властями территории по всем существующим формам. Для этого Министерством образования и науки приняты все необходимые нормативные акты, в частности, учитывая ситуацию, несущую угрозу жизни и здоровью детей, отработан механизм их зачисления на экстернатную или дистанционную форму обучения.

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Ученики старшей школы, которые не имеют документа о полученном базовом общем среднем образовании государственного образца, могут завершить освоение учебной программы 9 класса экстерном и в кратчайший срок получить соответствующий документ об образовании и продолжить обучение в 10 классе по избранной форме обучения в том же учебном году.

Как отмечается в сообщении, во время встречи были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и объединении усилий для обеспечения всем необходимым детей, проживающих в зоне проведения АТО.