Боевики врут об обстрелах и наступлении сил АТО, чтобы обвинить Украину в нарушении Минских соглашений - АП
Боевики специально распространяют ложную информацию об обстрелах и наступлении сил АТО на их позиции, чтобы дискредитировать Украину и обвинить ее в нарушении Минских соглашений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«Любую информацию, которую сообщают боевики, надо подвергать максимальной проверке. Наши военнослужащие, которые выполняют боевые задачи в зоне АТО, строго соблюдают Минские договоренности и не ведут огонь по противнику и конечно, нет никаких наступлений», - заявил он.
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По словам Мотузяника, боевики специально распространяют ложную информацию об обстрелах и наступлениях сил АТО, чтобы дискредитировать украинскую сторону и обвинить ее в нарушении Минских соглашений.