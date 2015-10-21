ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения боевиками условий отвода вооружения

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "Беспилотник миссии вновь зафиксировал два танка боевиков в районе села Безымянное и 25 танков и другую военную технику возле села Солнцево, что на Мариупольском направлении", - сообщил Андрей Лысенко.

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В то же время Украина, отметил спикер, соблюдает Минские договоренности, но в случае любых провокационных действий оккупантов украинская армия оперативно вернет всю военную технику на передовую.