Силы АТО продолжат отвод вооружения на Мариупольском направлении
07:23, 21 октября 2015Война
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Силы АТО сегодня продолжают отвод вооружение от линии столкновения на Мариупольском направлении.
REUTERS
Об этом сообщили в пресс-центре АТО на странице в соцсети. В сообщении также отмечается, что "ночь в зоне проведения антитеррористической операции прошла без нарушений Минских договоренностей".
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"После отвода танков на Дебальцевском направлении, сегодняпродолжается отвод вооружения на Мариупольском. Как вчера, так и сегодня за процессом отвода будут наблюдать представители миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении пресс-центра.
На Дебальцевском направлении продолжается отвод военной техники от линии фронта
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