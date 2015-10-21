Силы АТО продолжат отвод вооружения на Мариупольском направлении

Об этом сообщили в пресс-центре АТО на странице в соцсети. В сообщении также отмечается, что "ночь в зоне проведения антитеррористической операции прошла без нарушений Минских договоренностей".

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"После отвода танков на Дебальцевском направлении, сегодняпродолжается отвод вооружения на Мариупольском. Как вчера, так и сегодня за процессом отвода будут наблюдать представители миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении пресс-центра.