ОБСЕ фиксирует тяжелое вооружение на временно оккупированных территориях Донбасса

22:41, 15 октября 2015
Война
841 0

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляет, что и в дальнейшем фиксирует тяжелое вооружение на оккупированных территориях Донбасса.

УНИАН

Об этом говорится в отчете миссии за 14 октября, опубликованном сегодня.

"Беспилотный летательный аппарат СММ заметил две 152-мм гаубицы Д-20 на буксире в поле к югу от подконтрольного "ДНР" Донецка", - говорится в отчете.

Читайте такжеВоенные сегодня отвели 12 минометов от линии разграничения в Луганской области

Кроме того, инструкторы ОБСЕ сообщили, что за пределами связанных с отводом вооружение линий в Луганской области, они зафиксировали 12 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 24 основных боевых танков Т-64 на тренировочных полигонах рядом с подконтрольными боевикам "ЛНР" Успенки и Мирного (25 км и 28 км к юго-западу от Луганска соответственно).

Ранее УНИАН сообщал, что по словам спикера Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкла Боцюркива, тяжелое вооружение продолжает находиться на линии разграничения на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter