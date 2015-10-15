ОБСЕ фиксирует тяжелое вооружение на временно оккупированных территориях Донбасса

Об этом говорится в отчете миссии за 14 октября, опубликованном сегодня.

"Беспилотный летательный аппарат СММ заметил две 152-мм гаубицы Д-20 на буксире в поле к югу от подконтрольного "ДНР" Донецка", - говорится в отчете.

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Кроме того, инструкторы ОБСЕ сообщили, что за пределами связанных с отводом вооружение линий в Луганской области, они зафиксировали 12 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 24 основных боевых танков Т-64 на тренировочных полигонах рядом с подконтрольными боевикам "ЛНР" Успенки и Мирного (25 км и 28 км к юго-западу от Луганска соответственно).

Ранее УНИАН сообщал, что по словам спикера Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкла Боцюркива, тяжелое вооружение продолжает находиться на линии разграничения на Донбассе.