В Мариуполе пропала мобильная связь
Абоненты компаний Киевстар, МТС и частично Life в Мариуполе не могут никуда дозвониться.
Об этом свидетельствует информация от жителей разных районов города, передает местный сайт 0629.
Оператор мобильной связи компании МТС сообщил о том, что к ним поступают звонки о единичных отключениях номеров.
В пресс-службе компании Киевстар отметили, что "временные сложности со связью в Мариуполе вызваны повреждением магистрального волоконно-оптического кабеля в этом районе.
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Стало известно, что произошло повреждение кабеля сразу двух операторов - МТС и Киевстар в районе Запорожской области. При этом не могли дозвониться сегодня не только жители Мариуполя, но и других городов.
По состоянию на 15:20 связь Киевстар частично восстановилась, но дозвониться абонентам можно с трудом.
Связь МТС еще недоступна, но работы по восстановлению ведутся полным ходом.