В течение дня в зоне АТО полностью сохранялся режим тишины - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Вместе с тем, по оперативным данным, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает ухудшаться криминогенная ситуация.

«В первую очередь нападения на гражданских лиц, мародерства и грабежи совершают вооруженные боевики, которых практически не могут контролировать главари», - отметили в штабе.

«В этом месяце в населенном пункте Приморское исчезло двое местных жителей, которые ехали на машине с прицепом. Через две недели тела этих людей были найдены в поселке Сосновское в собственном прицепе с пулевыми ранениями в голову. Машина исчезла», - говорится в сообщении.

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Также в штабе отмечают, что недавно в районе с.Октябрь Новоазовского района, на выезде на украинскую сторону боевики задержали гражданские автомобили жителей района с грузом морепродуктов. После проверки документов боевики конфисковали весь груз без каких-либо объяснений.

Упродовж сьогоднішньої доби, з опівночі і до 18 години, в зоні АТО повністю зберігався режим тиші. Не зафіксовано випадк... Posted by Прес-центр АТО on Saturday, September 26, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что в течение вчерашних суток, незаконные вооруженные формирования 4 раза целенаправленно обстреливали украинские подразделения, еще 4 раза наемники открывали провокационный огонь на временно оккупированной территории.