За сутки в зоне АТО один военный получил ранения, подорвавшись на растяжке
13:01, 21 сентября 2015Война
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За прошедшие сутки в зоне проведения АТО погибших нет, один украинский военный получил ранения.
Растяжка, иллюстративное фото / codename-it.livejournal.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«За прошедшие сутки погибших нет. Только один военный подорвался на растяжке и получил ранения», - сообщил он.
По словам Лысенко, ранения военный получил в районе Светлодарского водохранилища.
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