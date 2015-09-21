За сутки в зоне АТО один военный получил ранения, подорвавшись на растяжке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За прошедшие сутки погибших нет. Только один военный подорвался на растяжке и получил ранения», - сообщил он.

По словам Лысенко, ранения военный получил в районе Светлодарского водохранилища.