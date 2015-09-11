Полторак: Украина не наблюдает вывода Россией любого вооружения из Донбасса
11:59, 11 сентября 2015Война
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Министр обороны Украины Степан Полторак подчеркивает, что Украина не наблюдает вывода Россией какого-либо вооружения из Донбасса.
Полторак заявляет, что российские войска не отводятся / МОУ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
"Мы не наблюдаем ни одного выведенного танка, бронеобъекта, ни одного солдата, те, которые находились подразделения Российской Федерации на территории Украины, на сегодняшний день они там и находятся", - подчеркнул Полторак.
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Кроме того, он заявил, что пока не может подтвердить информацию, что якобы Россия выводит свои войска из Донбасса для того, чтобы перебросить их в Сирию.
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