Полторак: Украина не наблюдает вывода Россией любого вооружения из Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Мы не наблюдаем ни одного выведенного танка, бронеобъекта, ни одного солдата, те, которые находились подразделения Российской Федерации на территории Украины, на сегодняшний день они там и находятся", - подчеркнул Полторак.

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Кроме того, он заявил, что пока не может подтвердить информацию, что якобы Россия выводит свои войска из Донбасса для того, чтобы перебросить их в Сирию.