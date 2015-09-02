Генштаб обнародовал инфографику о пополнении техники и личного состава ВСУ в зоне АТО

Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице в Facebook Генштаба ВСУ.

Отмечается, что по состоянию на 1 августа 2014 года личный состав ВСУ с учетом резервов насчитывал 32 тысячи человек, тогда как по состоянию на 29 августа 2015 года военных насчитывается 73 тысячи.

Читайте такжеВСУ получили 5 модернизированных транспортных самолетов Ан-26 - Полторак

Кроме того, согласно данным Генштаба, увеличилось количество танков, находящихся на вооружении ВСУ с 900 до 1400 единиц. Количество реактивных систем залпового огня увеличилось с 80 до 230 единиц.

Вместе с тем, согласно инфографике, почти вдвое увеличилось количество единиц артиллерийских систем и минометов калибром более 100 мм.

В инфографике подчеркнули, что определенные виды вооружения, в связи с Минскими соглашениями, отведены от линии разграничения в зоне АТО.